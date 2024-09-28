МЧС обратилось к казахстанцам после взрыва в кафе Астаны
Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 28 сентября выступило с призывом после взрыва газового баллона в кафе в Астане, сообщает Zakon.kz.
МЧС призвало соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов:
- Осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях.
- Не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей.
- Не допускайте нагрев корпуса баллона.
- При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество.
- Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.
- Не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;.
- Для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.
- Необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования. Запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование.
- Нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла.
Ранее сообщалось, что в Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас. Позже стало известно о состоянии шести пострадавших сотрудников кафе.
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