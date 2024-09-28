МЧС обратилось к казахстанцам после взрыва в кафе Астаны

Фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 28 сентября выступило с призывом после взрыва газового баллона в кафе в Астане, сообщает Zakon.kz.

МЧС призвало соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов: Осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях.

Не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей.

Не допускайте нагрев корпуса баллона.

При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество.

Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.

Не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;.

Для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.

Необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования. Запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование.

Нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла. Ранее сообщалось, что в Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас. Позже стало известно о состоянии шести пострадавших сотрудников кафе. Читайте также Прогноз погоды на 29 сентября: в какие регионы придут ночные заморозки Строительство АЭС – самая популярная тема в медиа-пространстве

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