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МЧС обратилось к казахстанцам после взрыва в кафе Астаны

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 20:17 Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 28 сентября выступило с призывом после взрыва газового баллона в кафе в Астане, сообщает Zakon.kz.

МЧС призвало соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов:

  • Осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях.
  • Не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей.
  • Не допускайте нагрев корпуса баллона.
  • При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество.
  • Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.
  • Не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;.
  • Для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.
  • Необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования. Запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование.
  • Нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла.

Ранее сообщалось, что в Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас. Позже стало известно о состоянии шести пострадавших сотрудников кафе. 

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