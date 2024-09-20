12 пожаров: жилой сектор горел в Казахстане всю ночь
Фото: пресс-служба МЧС РК
За дежурные сутки пожарные потушили 12 пожаров в жилых секторах, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, инциденты произошли в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях и в городах Караганда и Тараз.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасателями ликвидированы загорания 7 хозяйственных построек, 4 бань, двух гаражей и двух частных жилых домов.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет.
Ранее в Талдыкоргане спасатели тушили баню и прачечную.
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