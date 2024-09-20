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12 пожаров: жилой сектор горел в Казахстане всю ночь

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 08:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
За дежурные сутки пожарные потушили 12 пожаров в жилых секторах, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, инциденты произошли в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях и в городах Караганда и Тараз.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 08:16

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасателями ликвидированы загорания 7 хозяйственных построек, 4 бань, двух гаражей и двух частных жилых домов.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 08:16

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет.

Ранее в Талдыкоргане спасатели тушили баню и прачечную.

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