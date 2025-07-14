Жуткая массовая авария с участием крана, автобуса и легковых машин произошла в Алматы
Как рассказали очевидцы, в какой-то момент водитель крана не справился с управлением и буквально раскидал по пути два автомобиля марки Mercedes и Kia.
Фото: Zakon.kz
Затем он продолжил движение и на встречной полосе столкнулся лоб в лоб с автобусом, в котором находились пассажиры. От удара автобус откинуло на автомобиль марки Subaru.
Фото: Zakon.kz
Subaru раскрутило на дороге, и уже сам автомобиль въехал в заднюю часть автобуса.
Фото: Zakon.kz
Предположительно, в Mercedes находилась женщина с пятью детьми. Об их состоянии пока ничего не известно.
Фото: Zakon.kz
По последним данным, за помощью к медикам обратились более 20 пассажиров автобуса.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить все детали происшествия.
Фото: Zakon.kz
Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что в Павлодаре мужчина угнал автомобиль марки Mercedes-Benz, но преступление не принесло ему дохода. В итоге автоугонщик погиб.