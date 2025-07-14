Жуткая массовая авария с участием крана, автобуса и легковых машин произошла в Алматы

На окраине Алматы по улице Бурундайская произошла массовая авария с участием крана МАЗ, маршрутного автобуса №10 и нескольких легковых машин. Известно, что пострадали более 20 человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, в какой-то момент водитель крана не справился с управлением и буквально раскидал по пути два автомобиля марки Mercedes и Kia.

Фото: Zakon.kz

Затем он продолжил движение и на встречной полосе столкнулся лоб в лоб с автобусом, в котором находились пассажиры. От удара автобус откинуло на автомобиль марки Subaru.

Фото: Zakon.kz

Subaru раскрутило на дороге, и уже сам автомобиль въехал в заднюю часть автобуса.

Фото: Zakon.kz

Предположительно, в Mercedes находилась женщина с пятью детьми. Об их состоянии пока ничего не известно.

Фото: Zakon.kz

По последним данным, за помощью к медикам обратились более 20 пассажиров автобуса.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить все детали происшествия.

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в Павлодаре мужчина угнал автомобиль марки Mercedes-Benz, но преступление не принесло ему дохода. В итоге автоугонщик погиб.