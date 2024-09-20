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32-летний шахтер погиб во время обвала руды в Актюбинской области

погиб рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 21:23 Фото: astanatv.kz
На обогатительной фабрике медной компании в Актюбинской области во время работ на дробильщика шахты обвалилась руда. 32-летний рабочий погиб на месте, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, причину трагедии предстоит выяснить специально созданной комиссии. В ее состав вошли специалисты Управления по инспекции труда и представители Актюбинской медной компании. Как сообщил работодатель, семье погибшего будет оказана материальная помощь.

"Проводится специальное расследование при председательстве государственного инспектора труда с участием работодателя и представителя работника согласно п. 4 ст. 188 ТК РК. Результаты специального расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью со смертельным исходом, оформляются актом специального расследования, где будет определена степень вины работодателя и работника". Госинспектор Управления по инспекции труда Актюбинской области Асхат Жумалы

Ранее, 19 сентября, на шахте в Абайской области обрушилась горная масса. Тогда тоже погиб рабочий.

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