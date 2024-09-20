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Законодательство РК

Две семейные пары подрались на берегу озера в ВКО

кулак, драка, Восточно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 22:30 Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области встреча двух семейных пар обернулась дракой. В итоге все четверо оказались в суде, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, подсудимый с супругой прошлым летом отдыхал на озере Шалкар у села Алгабас Уланского района Восточно-Казахстанской области. Там его жена встретила свою знакомую, которая тоже была со своим супругом. При встрече между женщинами возникла ссора, которая быстро переросла в драку. Потерпевший принялся разнимать женщин. А вот подсудимый решил поддержать свою жену и два раза ударил кулаком потерпевшего по лицу. Затем обвиняемый нанес удары по затылку знакомой своей супруги.

"Эксперт подтвердил, что на теле женщины каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено, а у мужчины имеются телесные повреждения, не повлекшие вред здоровью. Уланский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении обвиняемого в нанесении побоев в отношении двух и более лиц согласно пп. 1,4 ч. 2 ст. 109-1 УК РК", – сообщили в суде в Facebook.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Суд принял это во внимание как смягчающее обстоятельство и назначил наказание подсудимому в виде привлечения к общественным работам на 100 часов.

Ранее сообщалось, что массовая драка молодежи в Актобе обернулась убийством.

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