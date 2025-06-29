Мальчик пропал во время отдыха с родителями на озерах в ВКО: его нашли полицейские

Семейный отдых казахстанцев на Сибинских озерах в Восточно-Казахстанской области едва не обернулся трагедией. Родители потеряли восьмилетнего сына, сообщает Zakon.kz.

По словам матери, ребенок исчез во время прогулки. Несколько часов родители пытались отыскать его самостоятельно, но безрезультатно. После этого женщина обратилась за помощью к полицейским, патрулировавшим побережье.

"К поискам ребенка подключились сотрудники СОБР Департамента полиции ВКО. Вскоре мальчика обнаружил старший лейтенант Ерсин Султанов. К счастью, с ним все было в порядке", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Фото: МВД РК

Правоохранители напоминают отдыхающим о необходимости быть особенно внимательными при нахождении рядом с водоемами, особенно когда речь идет о детях.

В Актюбинской области больше суток искали пожилого мужчину и его несовершеннолетнего внука. Они вместе уехали из дома на внедорожнике и пропали. Спустя сутки спасатели обнаружили автомобиль на дне реки, позднее из воды извлекли тела ребенка и его дедушки.