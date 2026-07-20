#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+40°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+40°
$
469.83
536.83
5.97
Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства гибели 21-летнего алматинца

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:57 Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы молодой человек погиб, упав с общего балкона жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место сотрудники полиции и экстренных служб установили личность погибшего – ему был 21 год.

"От полученных травм он скончался на месте. По предварительным данным, перед происшествием молодой человек находился в верхней одежде, несмотря на жаркую погоду".Пресс-служба ДП Алматы

Эта и другие детали, как уточнили стражи порядка 19 июля 2026 года, будут тщательно изучены в ходе расследования.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы и причины трагедии. Изучаются образ жизни погибшего, круг общения и другие обстоятельства, имеющие значение для расследования".Пресс-служба ДП Алматы

17 июля в том же Бостандыкском районе насмерть разбилась пожилая женщина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина
11:01, Сегодня
Таинственный мешок нашли у реки в Алматы: на место срочно вызвали полицию
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
13:06, 21 сентября 2024
Школьница упала с 13 этажа в Алматы
Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные
19:00, 15 апреля 2026
30 человек эвакуировали из горящего дома в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Едыге Касымбек
11:29, Сегодня
Казахстан заявил 57 борцов на элитный турнир в Венгрии, но выиграл там только 12 медалей
Родри
11:11, Сегодня
"Я пример преодоления трудностей": Родри похвалил себя за награду лучшему игроку ЧМ-2026
Лионель Месси
10:50, Сегодня
"Будем любить тебя вечно": аккаунт сборной Аргентины сделал трогательное обращение к Месси
Родри
10:32, Сегодня
"Хватит болтать, придурок": Отаменди высказался Родри о "нытье с судьями" после финала ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: