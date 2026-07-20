Полиция выясняет обстоятельства гибели 21-летнего алматинца

В Бостандыкском районе Алматы молодой человек погиб, упав с общего балкона жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место сотрудники полиции и экстренных служб установили личность погибшего – ему был 21 год.

"От полученных травм он скончался на месте. По предварительным данным, перед происшествием молодой человек находился в верхней одежде, несмотря на жаркую погоду". Пресс-служба ДП Алматы

Эта и другие детали, как уточнили стражи порядка 19 июля 2026 года, будут тщательно изучены в ходе расследования.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы и причины трагедии. Изучаются образ жизни погибшего, круг общения и другие обстоятельства, имеющие значение для расследования". Пресс-служба ДП Алматы

17 июля в том же Бостандыкском районе насмерть разбилась пожилая женщина.