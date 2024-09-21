Спасатели поймали беркута, воровавшего кур и отдали в зоопарк Караганды

Фото: МЧС РК

В Караганде поймали беркута, который нападал на кур. Хищника передали в зоопарк, сообщает Zakon.kz.

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