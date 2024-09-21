Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели поймали беркута, воровавшего кур и отдали в зоопарк Караганды

беркут, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 16:28 Фото: МЧС РК
В Караганде поймали беркута, который нападал на кур. Хищника передали в зоопарк, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДЧС изловили птицу в районе Центральной обогатительной фабрики "Сабурханская".

"Пернатого хищника передали в зоопарк города, где ему окажут необходимую помощь. Спасатели действовали быстро и слаженно. Беркута ждут условия, соответствующие его природным потребностям", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
беркут, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 16:28

Фото: МЧС РК

Ранее карагандинские спасатели поймали змею, которая напугала жителей города Абай. Рептилию посадили в пластиковую бутылку и выпустили в степь.

Читайте также

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
Мужчина избил подругу, а затем устроил разборки с врачами и полицией в Мангистау
вейпы, полиция,
13 тысяч вейпов вынесли полицейские из стоматологии в Алматы
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Школьница упала с 13 этажа в Алматы
Андрей Дюсупов
МЧС РК Караганда 2024 год Беркуты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
гороскоп, звезды
Деньги и спокойствие: субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: