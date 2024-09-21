Спасатели поймали беркута, воровавшего кур и отдали в зоопарк Караганды
Фото: МЧС РК
В Караганде поймали беркута, который нападал на кур. Хищника передали в зоопарк, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники ДЧС изловили птицу в районе Центральной обогатительной фабрики "Сабурханская".
"Пернатого хищника передали в зоопарк города, где ему окажут необходимую помощь. Спасатели действовали быстро и слаженно. Беркута ждут условия, соответствующие его природным потребностям", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Фото: МЧС РК
Ранее карагандинские спасатели поймали змею, которая напугала жителей города Абай. Рептилию посадили в пластиковую бутылку и выпустили в степь.
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