Мастер-класс по ловле змей показали карагандинские спасатели
Фото: ДЧС Карагандинской области
Карагандинские спасатели поймали змею, которая напугала жителей города Абай, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился 15 сентября в четвертом микрорайоне близ дома № 17 и обошелся без пострадавших.
"Спасатели поймали змею при помощи специального приспособления, которое называется "змеелов", и поместили в пластиковую бутылку", – рассказали в пресс-службе областного ДЧС.
Фото: ДЧС Карагандинской области
Весь процесс спасатели сняли на видео. Кстати, змея тоже не пострадала. Ее отпустили в степи.
Ночью 12 сентября карагандинские спасатели помогли летучей мыши, которая случайно залетела в одну из квартир высотного дома в микрорайоне Таугуль и не могла самостоятельно найти выход.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript