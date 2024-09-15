Мастер-класс по ловле змей показали карагандинские спасатели

Карагандинские спасатели поймали змею, которая напугала жителей города Абай, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 15 сентября в четвертом микрорайоне близ дома № 17 и обошелся без пострадавших.

"Спасатели поймали змею при помощи специального приспособления, которое называется "змеелов", и поместили в пластиковую бутылку", – рассказали в пресс-службе областного ДЧС.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Весь процесс спасатели сняли на видео. Кстати, змея тоже не пострадала. Ее отпустили в степи.

Ночью 12 сентября карагандинские спасатели помогли летучей мыши, которая случайно залетела в одну из квартир высотного дома в микрорайоне Таугуль и не могла самостоятельно найти выход.