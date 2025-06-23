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События

Легенды ледникового периода прибыли в зоопарк Караганды

зоопарк Карагандинской области, хорошие новости, пополнение, бизон, Канада, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 13:01 Фото: pexels
Администрация зоопарка Караганды поделилась хорошей новостью. Как оказалось, в парке поселились настоящие канадские бизоны, сообщает Zakon.kz.

Специалисты не только показали снимки млекопитающих, но и подробно рассказали о них.

Теперь гости зоопарка могут увидеть могучего самца по имени Марс и двух грациозных самок – Венеру и Майю.

"Все трое – молодые, 2024 года рождения", – подчеркнули сотрудники зоопарка.

Стоит отметить, что бизоны – одни из самых древних и выносливых обитателей планеты. Их предки жили еще во времена ледникового периода. Эти великаны могут весить до 900 кг, разгоняться до 50 км/ч и даже преодолевать реки вплавь.

Примечательным фактом является то, что, несмотря на свои размеры, бизоны обладают удивительной ловкостью и грацией, а также развитым стадным инстинктом.

"Самец Марс уже берет на себя лидерскую роль, а Венера и Майя с интересом осваивают новое пространство", – отмечено в заключительной части сообщения зоопарка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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