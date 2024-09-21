Спасатели Павлодара помогли застрявшему на дереве ребенку

Фото: пресс-служба МЧС РК

21 сентября по улице Айманова города Павлодара восьмилетний ребенок залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

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