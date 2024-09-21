Спасатели Павлодара помогли застрявшему на дереве ребенку
Фото: пресс-служба МЧС РК
21 сентября по улице Айманова города Павлодара восьмилетний ребенок залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.
На помощь прибыли сотрудники МЧС.
"С помощью трехколенной лестницы спасатели спустили ребенка. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее спасатели пришли на помощь детям двух и трех лет, которые оказались запертыми одни в квартире на седьмом этаже многоквартирного жилого дома в Уральске.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript