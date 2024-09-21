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Законодательство РК

Спасатели Павлодара помогли застрявшему на дереве ребенку

помощь ребенку, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 19:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
21 сентября по улице Айманова города Павлодара восьмилетний ребенок залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

На помощь прибыли сотрудники МЧС.

"С помощью трехколенной лестницы спасатели спустили ребенка. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112".Пресс-служба МЧС РК
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 19:27

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели пришли на помощь детям двух и трех лет, которые оказались запертыми одни в квартире на седьмом этаже многоквартирного жилого дома в Уральске.

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