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Спасатели помогли двум малышам в Уральске

В Уральске спасатели помогли двум запертым в квартире малышам, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 22:20 Фото: МЧС РК
Спасатели пришли на помощь детям двух и трех лет, которые оказались запертыми одни в квартире на седьмом этаже многоквартирного жилого дома в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве по ЧС Казахстана, инцидент произошел 20 сентября, когда мать малышей вышла в коридор за велосипедом, а дверь внезапно захлопнулась.

"Малыши остались запертыми в квартире. Самостоятельно попасть вовнутрь не получилось, ключи внутри остались. Оперативно прибывшие на место спасатели МЧС незамедлительно открыли входную дверь квартиры". Пресс-служба МСЧ РК

К счастью, спасатели оперативно отворили дверь и дети не пострадали.


В Таразе подобный инцидент произошел 25 февраля. В 15 микрорайоне города в запертой квартире остались трехлетний и 6-месячный ребенок.

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