Алматинец пытался передать осужденному другу конфеты с наркотиками

Житель Алматы пытался отправить конфеты с наркотиками для друга, который находится в тюрьме, сообщает Zakon.kz.

Мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении № 22 Усть-Каменогорска. Туда и прибыла коробка из мегаполиса.

"Посылка, на первый взгляд, не вызывала никаких подозрений. Внутри находились обычные на вид сладости: конфеты, круассаны, финики, а также влажные салфетки. Однако бдительность и профессионализм сотрудников Национальной гвардии и исправительного учреждения сыграли решающую роль. При тщательном осмотре содержимого были обнаружены 12 пакетиков с порошкообразным веществом", – рассказали в пресс-службе Нацгвардии МВД РК.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Находку сразу же отправили на судебно-химическую экспертизу. По ее результатам будет установлено точное происхождение и состав вещества.

"Стоит отметить, что подобные случаи не редкость, и злоумышленники часто идут на хитрости, чтобы доставить наркотики и другие запрещенные предметы своим знакомым, отбывающим наказание. Они используют разнообразные методы и ухищрения, пряча "подарки" в самых неожиданных местах: от обуви и одежды до продуктов питания и предметов личной гигиены. Однако такие попытки своевременно пресекаются", – добавили в ведомстве.

В отношении подозреваемого – жителя Алматы – возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка либо пересылка наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта, совершенные в значительном размере".

Недавно в колонию Кызылорды пытались пронести наркотики в грецком орехе. Сотрудников исправительного учреждения насторожил характерный запах от посылки. Заключением экспертизы установлено, что в орехе находилось 8,5 г марихуаны.