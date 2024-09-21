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Законодательство РК

Пожар вспыхнул в частной бане в городе Косшы

пожар в частной бане, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 22:33 Фото: скриншот видео
21 сентября в городе Косшы во дворе одного из частных жилых домов произошло загорание частной бани, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы потушили пожар на площади 35 кв. м в кратчайшие сроки.

"Пострадавших нет, причина устанавливается. ДЧС просит граждан своевременно соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара", – говорится в сообщении.


Ранее пожарные показали, как спасали 30 детей и взрослых из горящего дома в Алматы.

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