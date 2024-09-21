Пожар вспыхнул в частной бане в городе Косшы
Фото: скриншот видео
21 сентября в городе Косшы во дворе одного из частных жилых домов произошло загорание частной бани, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы потушили пожар на площади 35 кв. м в кратчайшие сроки.
"Пострадавших нет, причина устанавливается. ДЧС просит граждан своевременно соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара", – говорится в сообщении.
Ранее пожарные показали, как спасали 30 детей и взрослых из горящего дома в Алматы.
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