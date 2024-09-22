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Бывшего бойца ММА нашли мертвым у мусорных контейнеров в Актау

Тело бойца ММА нашли мертвым у мусорных контейнеров в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 21:55 Фото: Zakon.kz
Тело бывшего бойца ММА Вусала Джафарова обнаружено у мусорных контейнеров в 3 микрорайоне Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, мужчина был жестоко избит. В мессенджере WhatsApp пользователи распространили фотографию обезображенного, вздутое и почерневшее тело. Они предполагают, что погибший пролежал на улице несколько дней.

В Департаменте полиции подтвердили информацию о найденном теле. Выяснилось, что его нашли 20 сентября.

"По факту обнаружения тела мужчины начато досудебное расследование. Назначена экспертиза. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – рассказали в ведомстве.

По данным из открытых источников, Вусал Джафаров родился 10 января 1994 года. Свою профессиональную карьеру начал в 2015 году. Провел четыре боя, из которых победил в одном и проиграл в трех.

Ранее сообщалось, что из окна многоэтажки в Алматы выпал курсант Пограничной академии КНБ.

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