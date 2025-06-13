#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.77
593.19
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.77
593.19
6.41
Происшествия

Автомобиль скорой помощи насмерть сбил пешехода в Алматинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 16:46 Фото: akorda.kz
Водитель скорой помощи совершил наезд на пешехода в Алматинской области. Другие детали смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) озвучили Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции.

Известно, что серьезная авария произошла 11 июня 2025 года на трассе Алматы – Оскемен.

"Водитель Hyundai H350, следуя на 75 км автодороги Алматы-Оскемен, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте".Пресс-служба ДП Алматинской области

Стражи порядка также в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила безопасности:

  • водителям – быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и в местах возможного появления пешеходов;
  • пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы. Помните, любая ошибка на дороге может стоить жизни.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 16:46
Поход в магазин для 89-летней бабушки в центре Алматы закончился трагедией

13 июня фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
BMW разорвало пополам в Алматинской области: страшные кадры смертельной аварии
Происшествия
13:53, Сегодня
BMW разорвало пополам в Алматинской области: страшные кадры смертельной аварии
"Спасибо, что не убил": фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми
Происшествия
13:01, Сегодня
"Спасибо, что не убил": фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми
Опасные страсти на дороге в Шымкенте попали на видео
Происшествия
10:26, Сегодня
Опасные страсти на дороге в Шымкенте попали на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: