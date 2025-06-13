Автомобиль скорой помощи насмерть сбил пешехода в Алматинской области

Водитель скорой помощи совершил наезд на пешехода в Алматинской области. Другие детали смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) озвучили Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции.

Известно, что серьезная авария произошла 11 июня 2025 года на трассе Алматы – Оскемен.

"Водитель Hyundai H350, следуя на 75 км автодороги Алматы-Оскемен, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте". Пресс-служба ДП Алматинской области

Стражи порядка также в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила безопасности:

водителям – быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и в местах возможного появления пешеходов;

– быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и в местах возможного появления пешеходов; пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы. Помните, любая ошибка на дороге может стоить жизни.

Материал по теме Поход в магазин для 89-летней бабушки в центре Алматы закончился трагедией

13 июня фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.