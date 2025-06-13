Автомобиль скорой помощи насмерть сбил пешехода в Алматинской области
Фото: akorda.kz
Водитель скорой помощи совершил наезд на пешехода в Алматинской области. Другие детали смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) озвучили Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции.
Известно, что серьезная авария произошла 11 июня 2025 года на трассе Алматы – Оскемен.
"Водитель Hyundai H350, следуя на 75 км автодороги Алматы-Оскемен, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте".Пресс-служба ДП Алматинской области
Стражи порядка также в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила безопасности:
- водителям – быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и в местах возможного появления пешеходов;
- пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы. Помните, любая ошибка на дороге может стоить жизни.
13 июня фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.
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