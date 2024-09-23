В Алматы в подвале многоэтажки горела сауна
Фото: Zakon.kz
В Алматы в жилом доме горела сауна, расположенная в подвале, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел сегодня, 23 сентября.
"В 13:08 пожарные расчеты ДЧС Алматы были направлены в мкр. Мамыр-7 Ауэзовского района. По прибытии установлено горение в парильной комнате сауны, в подвальном помещении 5-этажного дома на на площади 20 кв. м. Со слов администрации, в сауне посетителей не было", – сообщили в ДЧС Алматы.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания. Тушение также осложнялось сложными конструктивными особенностями помещений.
"Для снижения концентрации токсичного дыма был задействован автомобиль дымоудаления АД-120. Принятыми мерами достигнута локализация в 14:35. Ликвидировано в 14:50", – сообщили в ведомстве.
21 сентября пожарные Алматы показали, как спасали 30 детей и взрослых из горящего дома.
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