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В Алматы в подвале многоэтажки горела сауна

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 17:28 Фото: Zakon.kz
В Алматы в жилом доме горела сауна, расположенная в подвале, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 23 сентября.

"В 13:08 пожарные расчеты ДЧС Алматы были направлены в мкр. Мамыр-7 Ауэзовского района. По прибытии установлено горение в парильной комнате сауны, в подвальном помещении 5-этажного дома на на площади 20 кв. м. Со слов администрации, в сауне посетителей не было", – сообщили в ДЧС Алматы.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания. Тушение также осложнялось сложными конструктивными особенностями помещений.

"Для снижения концентрации токсичного дыма был задействован автомобиль дымоудаления АД-120. Принятыми мерами достигнута локализация в 14:35. Ликвидировано в 14:50", – сообщили в ведомстве.

21 сентября пожарные Алматы показали, как спасали 30 детей и взрослых из горящего дома. 

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