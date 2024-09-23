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Рабочего насмерть завалило горной породой на месторождении в Жамбылской области

Рабочего насмерть завалило горной породой на месторождении в Жамбылской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 20:36 Фото: altynalmas.kz
Компания "Алтыналмас" 23 сентября сообщила о гибели своего сотрудника, слесаря по обслуживанию и ремонту, передает Zakon.kz.

По информации компании, несчастный случай произошел 18 сентября на участке подземных горных работ "Акбакай", в результате чего работник скоропостижно скончался.

Там также отметили, что Нурдаулет Нурмаханов был высококвалифицированным специалистом, пользовался уважением в коллективе и отличался ответственностью и профессионализмом.


"Вместе с тем АО "АК Алтыналмас" сообщает, что сразу после происшествия была создана рабочая группа. Специальная комиссия определит обстоятельства и причины несчастного случая. АО "АК Алтыналмас" окажет материальную помощь семье погибшего сотрудника и выполнит все свои обязательства по полагающимся выплатам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 32-летний шахтер погиб во время обвала руды в Актюбинской области. 

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