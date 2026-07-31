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Происшествия

Поезд насмерть сбил бригаду рабочих на юге Казахстана: кто понес наказание

Грузовой поезд, грузовые поезда, грузовой вагон, грузовые вагоны, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, железнодорожные перевозки, ЖД перевозки, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 00:16 Фото: rail-news.kz
В Жамбылской области осудили виновных в гибели четверых рабочих, которых сбил грузовой поезд. Об этом 31 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, трагедия произошла 10 декабря 2025 года на перегоне Шешенкара – Каражынгыл, где грузовой поезд совершил наезд на бригаду, выполнявшую ремонт железнодорожного пути.

Работы проводились без закрытия перегона и необходимых мер безопасности.

"Машинист поезда не был своевременно предупрежден о нахождении людей на путях. В результате наезда погибли четверо работников, еще двое получили травмы", – говорится в сообщении.

По приговору суда поездной диспетчер признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы. Еще двое сотрудников Сарышаганской дистанции пути получили по 3 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Кроме того, всем осужденным запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в пассажирском поезде сообщением Атырау – Актобе разыгралась настоящая трагедия, обернувшаяся громким скандалом: проводник попытался скрыть провоз безбилетника весьма циничным способом, оформив проездной документ на имя мужчины, который уже скончался в пути.

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Канат Болысбек
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