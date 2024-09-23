Зерно на дороге стало причиной аварии в Костанае
По информации полиции, водитель грузовика потерял часть груза при повороте на улицу Базовую, что и привело к аварии.
Запись с камер видеонаблюдения показала, как КамАЗ теряет устойчивость на повороте, и зерно разлетается по проезжей части. Audi и Volkswagen, двигавшиеся навстречу грузовику, столкнулись из-за скользкой поверхности.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции, что позволило избежать серьезного затора на дороге. В результате ДТП никто не пострадал.
Водитель КамАЗа был оштрафован на 45 тысяч тенге за создание аварийной ситуации и загрязнение проезжей части. Водители столкнувшихся автомобилей решили вопросы по ДТП самостоятельно.
Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Из-за проблем со здоровьем у водителя грузовика в Алматы произошло массовое ДТП.