Зерно на дороге стало причиной аварии в Костанае

На улице Гашека в Костанае 23 сентября произошло ДТП с участием автомобилей Audi и Volkswagen. Авария случилась после того, как зерно, перевозимое КамАЗом, рассыпалось по дороге, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, водитель грузовика потерял часть груза при повороте на улицу Базовую, что и привело к аварии.

Запись с камер видеонаблюдения показала, как КамАЗ теряет устойчивость на повороте, и зерно разлетается по проезжей части. Audi и Volkswagen, двигавшиеся навстречу грузовику, столкнулись из-за скользкой поверхности.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции, что позволило избежать серьезного затора на дороге. В результате ДТП никто не пострадал.

Водитель КамАЗа был оштрафован на 45 тысяч тенге за создание аварийной ситуации и загрязнение проезжей части. Водители столкнувшихся автомобилей решили вопросы по ДТП самостоятельно.

Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Из-за проблем со здоровьем у водителя грузовика в Алматы произошло массовое ДТП.