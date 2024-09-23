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Зерно на дороге стало причиной аварии в Костанае

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 00:12 Фото: Zakon.kz
На улице Гашека в Костанае 23 сентября произошло ДТП с участием автомобилей Audi и Volkswagen. Авария случилась после того, как зерно, перевозимое КамАЗом, рассыпалось по дороге, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, водитель грузовика потерял часть груза при повороте на улицу Базовую, что и привело к аварии.

Запись с камер видеонаблюдения показала, как КамАЗ теряет устойчивость на повороте, и зерно разлетается по проезжей части. Audi и Volkswagen, двигавшиеся навстречу грузовику, столкнулись из-за скользкой поверхности.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции, что позволило избежать серьезного затора на дороге. В результате ДТП никто не пострадал.

Водитель КамАЗа был оштрафован на 45 тысяч тенге за создание аварийной ситуации и загрязнение проезжей части. Водители столкнувшихся автомобилей решили вопросы по ДТП самостоятельно.

Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Из-за проблем со здоровьем у водителя грузовика в Алматы произошло массовое ДТП

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