Резкий маневр на дороге в Алматы привел к серьезному ДТП
Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Авария случилась на улице Майлина между улицами Огорева и Тбилисской, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, автомобиль Changan двигался по средней полосе, а справа от него ехал мотоцикл BMW S1000 RR.
Предварительно, водитель Changan начал перестраиваться вправо и не уступил дорогу мотоциклисту.
Водитель мотоцикла попытался избежать столкновения, однако сделать этого не удалось.
После удара водитель и пассажирка мотоцикла упали на проезжую часть.
Оба пострадавших были госпитализированы с различными травмами.
Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Алматы пострадали люди, повреждены дом и опора ЛЭП.
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