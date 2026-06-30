Резкий маневр на дороге в Алматы привел к серьезному ДТП

В Алматы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Авария случилась на улице Майлина между улицами Огорева и Тбилисской, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Changan двигался по средней полосе, а справа от него ехал мотоцикл BMW S1000 RR.

Предварительно, водитель Changan начал перестраиваться вправо и не уступил дорогу мотоциклисту.

Водитель мотоцикла попытался избежать столкновения, однако сделать этого не удалось.

После удара водитель и пассажирка мотоцикла упали на проезжую часть.

Оба пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Алматы пострадали люди, повреждены дом и опора ЛЭП.