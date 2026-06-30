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Происшествия

Резкий маневр на дороге в Алматы привел к серьезному ДТП

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 01:17 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Авария случилась на улице Майлина между улицами Огорева и Тбилисской, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Changan двигался по средней полосе, а справа от него ехал мотоцикл BMW S1000 RR.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 01:17

Фото: Zakon.kz

Предварительно, водитель Changan начал перестраиваться вправо и не уступил дорогу мотоциклисту.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 01:17

Фото: Zakon.kz

Водитель мотоцикла попытался избежать столкновения, однако сделать этого не удалось.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 01:17

Фото: Zakon.kz

После удара водитель и пассажирка мотоцикла упали на проезжую часть.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 01:17

Фото: Zakon.kz

Оба пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 01:17

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 01:17

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Алматы пострадали люди, повреждены дом и опора ЛЭП.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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