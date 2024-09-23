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Костанайский студент спортфака получил 11 лет тюрьмы за закладки наркотиков

Студент спортфака закладывал наркотики в Костанае, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 04:17 Фото: pixabay
Полиция задержала двоих молодых людей, которые закладывали наркотики в разных уголках областного центра Костаная. Одним из них оказался студент спортфака, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, осужденный обучался на 4-ом курсе факультета физической культуры.

При обыске на их съемной с напарником квартире сотрудники полиции изъяли более 4 кг синтетического наркотика – "а- PVP".

Кроме этого, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотика.

Стоимость изъятой партии на черном рынке составила около 100 млн тенге.

Таким образом, полицейские не допустили в оборот более 15 тыс. доз.

За распространение наркотических средств в особо крупном размере приговором суда, обоим назначено по 11 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее появилась информация, что полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске.

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