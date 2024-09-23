Костанайский студент спортфака получил 11 лет тюрьмы за закладки наркотиков
По информации kstnews.kz, осужденный обучался на 4-ом курсе факультета физической культуры.
При обыске на их съемной с напарником квартире сотрудники полиции изъяли более 4 кг синтетического наркотика – "а- PVP".
Кроме этого, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотика.
Стоимость изъятой партии на черном рынке составила около 100 млн тенге.
Таким образом, полицейские не допустили в оборот более 15 тыс. доз.
За распространение наркотических средств в особо крупном размере приговором суда, обоим назначено по 11 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Ранее появилась информация, что полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске.
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