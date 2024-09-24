Землетрясение произошло на западе Казахстана

24 сентября 2024 года на западе Казахстана зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского национального центра данных, время фиксации землетрясения – 14:20 (по Астане).

Координаты эпицентра: 46.07 градуса северной широты, 53.30 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс K=9.2.

Эпицентр располагался в 140 км на юго-восток от города Атырау.

22 сентября в Иране произошло сильное землетрясение, в результате которого пострадали 28 человек.