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Землетрясение произошло на западе Казахстана

Землетрясение недалеко от Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 15:49 Фото: idp-cs.net
24 сентября 2024 года на западе Казахстана зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского национального центра данных, время фиксации землетрясения – 14:20 (по Астане).

Координаты эпицентра: 46.07 градуса северной широты, 53.30 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс K=9.2.

Эпицентр располагался в 140 км на юго-восток от города Атырау.

22 сентября в Иране произошло сильное землетрясение, в результате которого пострадали 28 человек.

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