Землетрясение произошло в Казахстане

На востоке Казахстана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Информацию сообщил российский Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 3,4 произошел в Восточно-Казахстанской области в 20:53 по времени Астаны 7 октября 2026 года. Эпицентр находился в 256 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска, примерно в 71 км от границы с Китаем и в 100 км от границы с Россией.

Интенсивность сотрясений составила 4 балла по шкале MSK-64.

Толчки произошли рядом с действующим очагом сейсмоактивности в горах Алтая. Этот регион охватывает территории России, Монголии, Китая и Казахстана. Одним из наиболее сильных проявлений активности в этой зоне было Чуйское землетрясение 2003 года, пишет МК.

Днем 28 сентября в Алматинской области, в 254 км на юго-востоке от Алматы, произошло землетрясение.