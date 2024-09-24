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Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда

Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 21:01 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. По его словам, Токаев дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.

"Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются главе государства для постановки на контроль. Напомним, президент в своем Послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями", – написал Уали.

Ранее Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса попросил принять конкретные меры по пресечению и предупреждению беспорядка в армии страны и улучшить социальное положение военнослужащих.

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