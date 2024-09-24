Стали известны подробности избиения солдата Нацгвардии в тамбуре поезда

В МВД РК заявили о том, что инцидент, попавший на видео и распространенный в социальных сетях, произошел осенью 2023 года. Военнослужащие срочной службы, уволенные в запас после завершения срока службы, возвращались домой, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ролик распространился в Казнете только через год. На кадрах солдата избивают в тамбуре поезда.

"По данному факту 23 сентября 2024 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 440 УК РК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими". Все причастные, а именно свидетель, потерпевший и подозреваемые, установлены. Принят комплекс мер, направленный на задержание подозреваемых. Ход расследования находится на личном контроле министра внутренних дел Ержана Саденова", – заявили в МВД.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами. Он поручил министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.