Депутат просит пресечь беспорядки и принять конкретные меры в армии Казахстана

Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса 18 сентября 2024 года попросил принять конкретные меры по пресечению и предупреждению беспорядка в армии страны и улучшить социальное положение военнослужащих, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нартай Сарсенгалиев направил свой депутатский запрос на имя министра обороны.

"Мы сами вредим детям, отправляя их в армию. В мирное время наши солдаты получают различные телесные повреждения. Некоторые даже погибают. Эти случаи повторяются не один, а несколько раз. Никто не хочет отправлять своих детей в армию, в которой молодые люди прощаются со своей жизнью. За последние три года в Казахстане погибло 270 военнослужащих, за последние четыре года в армии зафиксировано 86 самоубийств", – озвучил он.

Он напомнил, что в августе 2023 года в одной из воинских частей командир избил стулом новоиспеченного солдата, однако дело закрыли. В июне 2024 года в одном из воинских подразделений в Жамбылской области солдат, находившийся в армии всего один месяц, поступил в реанимацию без сознания, а 7 сентября этого года в гарнизоне в Актау скончался молодой солдат Марат Баркулов.

"Ситуация, произошедшая недавно, вызвала негодование всех наших соотечественников – солдат Нацгвардии Ербаян Мухтар находится без сознания в течение пяти месяцев после травмы головы. Ответственные уклоняются, говоря, что он получил травму после падения на унитаз. Из-за травмы солдату пришлось удалить пол головы. Теперь ему нужен регулярный уход. Сейчас его нужно отправлять за границу, а финансирование собирает простой народ", – дополнил депутат.

Нартай Сарсенгалиев подчеркнул: в Послании глава государства обратил внимание, что за здоровье и безопасность солдат в первую очередь отвечает руководство армии и руководство правоохранительных учреждений. К сожалению, ситуация в армии не соответствует этому.

"В прошлом году Минобороны заявило, что в воинских частях установлено более 50 тыс. камер, а где их записи? Получается, когда солдаты, как Ербаян Мухтар, получали травму, эти камеры отвернулись, что ли? В 2022 году проблемы благосостояния в армии поднимала партия Amanat, однако ситуация ухудшилась. Солдаты продолжают получать ранения и погибают. Просим принять конкретные меры по пресечению и предупреждению беспорядка в армии страны, усилению мероприятий, направленных на улучшение социальных положений военнослужащих", – обратился депутат.

8 сентября 2024 года солдат-срочник погиб во время сборов на полигоне в Мангистауской области.

Ранее, в июне, в одной из воинских частей Аягозского гарнизона погиб военнослужащий срочной службы. Позже родственники рассказали детали трагедии.