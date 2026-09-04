Избиение военнослужащего в Актобе: что ответили в Нацгвардии

Пресс-служба РгК "Батыс" Национальной гвардии Казахстана заявила, что в отношении инцидента с военнослужащим срочной службы воинской части №6655 проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Расследование проводит Актюбинский отдел Западного регионального военно-следственного управления МВД РК. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"По результатам всесторонней и объективной проверки будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащий из Актау, проходящий срочную службу в Актобе, оказался в больнице. По его словам, его избили сержанты.