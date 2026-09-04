Избиение военнослужащего в Актобе: что ответили в Нацгвардии
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Пресс-служба РгК "Батыс" Национальной гвардии Казахстана заявила, что в отношении инцидента с военнослужащим срочной службы воинской части №6655 проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Расследование проводит Актюбинский отдел Западного регионального военно-следственного управления МВД РК. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"По результатам всесторонней и объективной проверки будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военнослужащий из Актау, проходящий срочную службу в Актобе, оказался в больнице. По его словам, его избили сержанты.
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