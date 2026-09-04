#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
456.56
530.52
5.28
Происшествия

Избиение военнослужащего в Актобе: что ответили в Нацгвардии

Срочник из Актау оказался в больнице в Актобе: что говорят в Нацгвардии, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 20:48 Фото: pexels
Пресс-служба РгК "Батыс" Национальной гвардии Казахстана заявила, что в отношении инцидента с военнослужащим срочной службы воинской части №6655 проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Расследование проводит Актюбинский отдел Западного регионального военно-следственного управления МВД РК. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"По результатам всесторонней и объективной проверки будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащий из Актау, проходящий срочную службу в Актобе, оказался в больнице. По его словам, его избили сержанты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Главная военная прокуратура взяла на контроль дело о смерти солдата в Шымкенте
19:02, 08 января 2026
Главная военная прокуратура взяла на контроль дело о смерти солдата-срочника в Шымкенте
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
19:04, 13 января 2026
Военнослужащий получил огнестрельное ранение на полигоне Нацгвардии
Военнослужащий смертельно ранил сослуживца в Петропавловске
16:22, 13 ноября 2023
Военнослужащий смертельно ранил сослуживца в Петропавловске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ISU
21:19, Сегодня
Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде, Сосновская - 18-я
Пётр Ян после боя в UFC
21:07, Сегодня
Пётр Ян завершил первый этап подготовки к третьему бою с Двалишвили
ФК &quot;Туран&quot;
20:33, Сегодня
Появился видеообзор матча Первой лиги "Каспий М" - "Туран"
Мирра Андреевая
20:07, Сегодня
Мирра Андреева оценила свою форму после разгромной победы на US Open - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: