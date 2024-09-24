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Смертельная авария произошла в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 20:52 Фото: Zakon.kz
24 сентября на проспекте Достык, выше улицы Хаджи Мукана, автомобиль марки Hyundai Lantra насмерть сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.

Водитель двигался в южном направлении, когда на дорогу неожиданно выбежал мужчина.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 20:52

Фото: Zakon.kz

Водитель пытался избежать столкновения, но не сумел.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 20:52

Фото: Zakon.kz

Мужчину отбросило в сторону, где он и скончался от полученных травм.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 20:52

Фото: Zakon.kz

Личность погибшего устанавливается.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 20:52

Фото: Zakon.kz

Отметим, что рядом с ДТП находится подземный пешеходный переход.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 20:52

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 20:52

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в Уральске полицейский сбил насмерть женщину.

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ДТП Алматы ДТП 2024 год
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