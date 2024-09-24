Смертельная авария произошла в Алматы

24 сентября на проспекте Достык, выше улицы Хаджи Мукана, автомобиль марки Hyundai Lantra насмерть сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.

Водитель двигался в южном направлении, когда на дорогу неожиданно выбежал мужчина.

Фото: Zakon.kz

Водитель пытался избежать столкновения, но не сумел.

Фото: Zakon.kz

Мужчину отбросило в сторону, где он и скончался от полученных травм.

Фото: Zakon.kz

Личность погибшего устанавливается.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что рядом с ДТП находится подземный пешеходный переход.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в Уральске полицейский сбил насмерть женщину.