Смертельная авария произошла в Алматы
Фото: Zakon.kz
24 сентября на проспекте Достык, выше улицы Хаджи Мукана, автомобиль марки Hyundai Lantra насмерть сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.
Водитель двигался в южном направлении, когда на дорогу неожиданно выбежал мужчина.
Фото: Zakon.kz
Водитель пытался избежать столкновения, но не сумел.
Фото: Zakon.kz
Мужчину отбросило в сторону, где он и скончался от полученных травм.
Фото: Zakon.kz
Личность погибшего устанавливается.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что рядом с ДТП находится подземный пешеходный переход.
Фото: Zakon.kz
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что в Уральске полицейский сбил насмерть женщину.
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