Женщина-инвалид пытается восстановиться в очереди на жилье в Мангистау из-за ошибки ЖКХ

Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области оштрафовал руководителя ЖКХ Каракиянского района за неисполнение определения суда. Данный отдел должен был восстановить в очереди на получение жилья инвалида І группы, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что инвалид І группы состояла на учете в качестве нуждающейся в жилье из государственного жилищного фонда, однако ее очередь была заменена опекуном на основании обращения, в котором говорилось, что женщина якобы выехала на постоянное место жительства. Сама истица заявила, что никуда не выезжала, и предъявила соответствующие доказательства, пишет Lada.

Женщина подала в суд иск на ЖКХ районного отдела с просьбой восстановить ее в очереди на получение жилья с 2017 года. Стороны достигли взаимовыгодного соглашения: ЖКХ обязалось восстановить ее в очереди, а истица отказалась от своих исковых требований. Определение суда вступило в законную силу 23 мая 2024 году и было направлено на исполнение в ЖКХ. Однако ЖКХ его так и не исполнило.

В итоге за неисполнение утвержденного мирового соглашения на руководителя ЖКХ наложили денежное взыскание в размере 50 МРП (184 600 тенге).

Отмечается, что оно уже оплачено.

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