Происшествия

Рабочий стал инвалидом после травмы на буровой: суд возложил полную вину на работодателя

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 21:22 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный административный суд Актюбинской области рассмотрел спор о производственной травме, после которой работник стал инвалидом II группы, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел во время ремонта бурового оборудования. Во время работы сотрудник получил тяжелую травму – ему потребовалась экстренная операция. Позже медики установили инвалидность II группы.

По факту происшествия уполномоченный орган провел специальное расследование. Комиссия признала, что несчастный случай связан с трудовой деятельностью. Однако степень вины распределили поровну – 50% работодателю и 50% самому работнику.

С таким выводом пострадавший не согласился и обратился в суд, посчитав распределение ответственности несправедливым.

Во время судебного разбирательства были изучены материалы расследования и доказательства сторон. Суд установил, что подтверждений грубой неосторожности со стороны работника и нарушений им требований охраны труда не представлено.

В то же время материалы дела свидетельствовали о нарушениях работодателем обязанностей по обеспечению безопасных условий труда.

Суд признал незаконным положение акта специального расследования о распределении вины в пропорции 50/50.

Работодателю вменено определение степени вины в размере 100%. Правонарушения работника суд не установил.

Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Атырауской области дворник акимата получил серьезную травму. Полиция завела уголовное дело.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Женщина-инвалид пытается восстановиться в очереди на жилье в Мангистау из-за ошибки ЖКХ
18:56, 26 сентября 2024
Женщина-инвалид пытается восстановиться в очереди на жилье в Мангистау из-за ошибки ЖКХ
Шестилетняя девочка получила травму лица на занятиях в частной школе в Астане
21:04, 21 января 2025
Шестилетняя девочка получила травму лица на занятиях в частной школе в Астане
Водитель тягача "убил" пятерых детей и их родителей: его посадили на 5 лет
12:09, 19 декабря 2024
Водитель тягача "убил" пятерых детей и их родителей: его посадили на 5 лет
