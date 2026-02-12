Рабочий стал инвалидом после травмы на буровой: суд возложил полную вину на работодателя

Специализированный межрайонный административный суд Актюбинской области рассмотрел спор о производственной травме, после которой работник стал инвалидом II группы, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел во время ремонта бурового оборудования. Во время работы сотрудник получил тяжелую травму – ему потребовалась экстренная операция. Позже медики установили инвалидность II группы.



По факту происшествия уполномоченный орган провел специальное расследование. Комиссия признала, что несчастный случай связан с трудовой деятельностью. Однако степень вины распределили поровну – 50% работодателю и 50% самому работнику.

С таким выводом пострадавший не согласился и обратился в суд, посчитав распределение ответственности несправедливым.

Во время судебного разбирательства были изучены материалы расследования и доказательства сторон. Суд установил, что подтверждений грубой неосторожности со стороны работника и нарушений им требований охраны труда не представлено.

В то же время материалы дела свидетельствовали о нарушениях работодателем обязанностей по обеспечению безопасных условий труда.

Суд признал незаконным положение акта специального расследования о распределении вины в пропорции 50/50.

Работодателю вменено определение степени вины в размере 100%. Правонарушения работника суд не установил.

Решение вступило в законную силу.

