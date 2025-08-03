#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
543.24
619.89
6.78
Происшествия

Три человека погибли, пятеро пострадали в жуткой аварии на трассе в Акмолинской области

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 22:09 Фото: Zakon.kz
На 243-м километре автодороги Астана – Петропавловск 3 августа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Elantra и ВАЗ-2107, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновения водитель и два пассажира ВАЗ-2107 погибли на месте. Водитель и четверо пассажиров иномарки с различными травмами были доставлены в больницу.

По информации ДП Акмолинской области, по факту ДТП начато досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

На фоне трагедии полиция региона обратилась ко всем участникам дорожного движения с напоминанием: превышение скорости, нарушение дистанции и выезд на встречную полосу – это не просто правонарушения, а действия, которые могут стоить людям жизни.

Ранее председатель правления АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года озвучил причины массовых ДТП на республиканских трассах. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Алматинской области потушен природный пожар: сгорело 40 гектаров
Происшествия
18:11, Сегодня
В Алматинской области потушен природный пожар: сгорело 40 гектаров
Природный пожар тушат в Алматинской области
Происшествия
17:00, Сегодня
Природный пожар тушат в Алматинской области
Мотоциклист врезался в патрульную машину и погиб близ Караганды
Происшествия
13:14, Сегодня
Мотоциклист врезался в патрульную машину и погиб близ Караганды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: