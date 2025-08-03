Три человека погибли, пятеро пострадали в жуткой аварии на трассе в Акмолинской области

На 243-м километре автодороги Астана – Петропавловск 3 августа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Elantra и ВАЗ-2107, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновения водитель и два пассажира ВАЗ-2107 погибли на месте. Водитель и четверо пассажиров иномарки с различными травмами были доставлены в больницу.

По информации ДП Акмолинской области, по факту ДТП начато досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

На фоне трагедии полиция региона обратилась ко всем участникам дорожного движения с напоминанием: превышение скорости, нарушение дистанции и выезд на встречную полосу – это не просто правонарушения, а действия, которые могут стоить людям жизни.

Ранее председатель правления АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года озвучил причины массовых ДТП на республиканских трассах.

