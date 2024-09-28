Казахстанские пожарные потушили огонь в торговом доме

Утром 28 сентября 2024 года актюбинские огнеборцы получили сообщение о пожаре в одном из городских торговых домов в районе Астана, сообщает Zakon.kz.

По прибытии спасатели установили, что в отдельно стоящем 4-этажном торговом доме происходит горение предметов на цокольном этаже с переходом огня на первый этаж здания.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар ликвидировали на площади 70 кв. м. Пострадавших нет.

Ночью 28 сентября 2024 года в столице произошел пожар. Загорелся нежилой дачный дом по ул. Нажимеденова.

