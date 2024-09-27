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Все в огне: в столичной заброшке потушили ночной пожар

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 03:07 Фото: Zakon.kz
Ночью 28 сентября 2024 года в столице произошел пожар. Загорелся нежилой дачный дом по ул. Нажимеденова, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, несмотря на отсутствие подъездных путей для спецтехники, пожарные проложили рукавные линии длинной 80 м и оперативно приступили к тушению горящей заброшки.

Огнеборцы не дали огню перейти на близстоящий жилой комплекс. В максимально короткое время они потушили пожар на площади 40 кв.м.

МЧС напоминает, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 112!

26 сентября на Северном кольце в Алатауском районе Алматы произошло возгорание автомобиля марки "ЗИЛ". Об этом Zakon.kz сообщили в ДЧС мегаполиса.

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