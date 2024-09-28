Разбили окна и сломали дверь: двух жителей Астаны наказали за неадекватное поведение

Столичные полицейские продолжают борьбу с вандализмом и нарушителями общественного порядка. Двух жителей Астаны привлекли к ответственности за нанесение ущерба чужому имуществу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города рассказали, что один из инцидентов случился около семи часов вечера 22 сентября. 34-летняя казахстанка выбила окно в доме по ул. Жансугурова, 12. Ущерб от таких действий оценили в 36 145 тенге.

"Аналогичный случай произошел спустя несколько дней по улице Мухамедханова, 12. 39-летний мужчина умышленно повредил входную дверь квартиры", – сообщили в акимате.





Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Жителям и гостями столицы напоминают, что в рамках акции "Стоп, вандал" в Астане проходят дневные и ночные рейды. С начала 2024 года суд уже наказал 250 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.

Ранее сообщалось, что до 600 часов общественных работ за вандализм грозит по новому закону.

