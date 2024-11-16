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Разбили двери и проломили стену в кафе: троих дебоширов наказали в Астане

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 12:13 Фото: акимат Астаны
В Астане продолжается борьба с нарушениями общественного порядка и любыми проявлениями вандализма. Троих дебоширов наказали в столице на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города рассказали, что около пяти часов утра 14 ноября 29-летний астанчанин разбил входную дверь гостиницы, тем самым умышленно повредил чужое имущество.

"Около 20:30 часов того же дня 33-летняя горожанка в одном из увеселительных заведений столицы устроила скандал, в ходе которого повредила дверь и стену помещения. Она причинила материальный ущерб на сумму порядка 100 МРП".
стекло, дверь, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 12:13

Фото: акимат Астаны

Другой случай произошел в обед 11 ноября. 34-летний мужчина, находясь в общественном месте, нецензурно выражался, оскорбляя людей.

"Всех нарушителей общественного порядка нашли и привлекли к ответственности. Отметим, с начала года в Астане проводятся профилактические работы в рамках акции "Стоп, вандал", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, жители города", – добавили в акимате.

С начала 2024 года суд уже наказал 275 жителей Астаны за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Всех их привлекли к ответственности.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы пятеро пьяных мужчин подрались с полицейскими. Инцидент произошел на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина. Правонарушителей доставили в подразделение.

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