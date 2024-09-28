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Сотрудница детского сада в Талдыкоргане ударила ребенка по голове

детский сад, Талдыкорган, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:46 Скриншот: Instagram/taldykorganec.insta
В Талдыкоргане выясняют обстоятельства случившегося в одном из детских садов, где сотрудница ударила ребенка по голове. Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как женщина подходит к детям, которые сидят за столом, а потом бьет одного из них по голове. Предположительно, это случилось утром 26 сентября 2024 года.


"По данному факту ориентировано Управление полиции Талдыкоргана. Происшествие на контроле прокуратуры области", – сообщили в надзорном ведомстве Жетысуской области.

В полиции региона подтвердили, что по данному факту уже начато досудебное расследование.

Это не первое подобное происшествие в детских садах Жетысуской области. 16 мая 2024 года стало известно об увольнении двух воспитателей, которые фигурировали на видео с избиением ребенка в селе Головацкое. 

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