В Экибастузе женщина ударила ребенка и пригрозила "перегрызть горло"

На одной из детских площадок в Экибастузе женщина несколько раз ударила ребенка и угрожала его задушить. Кадры с места событий были опубликованы в социальных сетях. На инцидент отреагировали в полиции и заместитель акима города, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы заявляют, что женщина грозилась задушить мальчика. Также на видео была слышна фраза: "Еще раз так сделаешь, горло перегрызу".

Бибигуль Имангалиева, заместитель акима Экибастуза, заявила, что по данному факту 30 июня зарегистрированы два материала КУИ для принятия процессуального решения.

1 июля 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области уточнили, что полицией начата проверка по факту нанесения телесных повреждений женщиной несовершеннолетнему мальчику:

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение".

Ранее мы рассказывали, что в поселке Жалпаксай под Алматы собаки сильно покусали 10-летнего мальчика. Ребенок находится в реанимации, а полиция проводит досудебное расследование.