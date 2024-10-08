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Перцовый баллончик распылили в одной из школ Шымкента, в больницу обратились 10 детей

Перцовый баллончик распылили в частной школе Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:10 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
Перцовый баллончик распылили в частной школе "Зере" сегодня, 8 октября 2024 года около полудня. Сразу 10 детей почувствовали недомогание, их увезли в центр гипербарической оксигенации, сообщает Zakon.kz.

По словам врачей, дети поступили с жалобами на нехватку воздуха, першение в горле, легкую головную боль и панику. Им диагностировали легкую степень отравления неуточненными газами.

"Сегодня в 13:20, в токсикологическое отделение были доставлены 10 детей – учащиеся частной школы "Зере" из 4-го, 5-го, 6-го, 8-го и 10-го классов. Врачи диагностировали у них отравление газами неуточненного происхождения легкой и средней степени тяжести. Детям оперативно оказали первую медицинскую помощь, и, после оценки состояния, было принято решение, что госпитализация не требуется. Позднее в отделение доставили еще одного учащегося. Все дети после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой на амбулаторное лечение. Состояние учащихся не вызывает опасений, и в стационарной помощи никто из них не нуждается", рассказала главный й врач центра гипербарической оксигенации имени Т.О. Орынбаева Мадина Ермаханбетова.

В городском управлении образования рассказали, что перцовый баллончик распылил один из школьников. Он брызнул им в окно, но частницы попали в помещение и вызвали недомогание у детей.

"В настоящее время ведется проверка. Здание школы простерилизовали. Так как учебный процесс в школе "Зере" организован в одну смену, занятия будут продолжены завтра в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе управления образования Шымкента.

Школьников, которые принесли и распылили перцовый баллончик, доставили в отдел полиции района Туран. К ответственности, вероятнее всего, привлекут их родителей или законных представителей.

Отметим, что 28 сентября перцовый баллончик распылили учителя в сельской школе в СКО.

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