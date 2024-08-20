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Законодательство РК

Жители одного из ЖК Астаны обнаружили во дворе змею

Астана, МЧС, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 21:14 скриншот с экрана телефона
Необычную операцию провели спасатели Астаны: им пришлось спасать от змеи жителей одного из столичных жилых комплексов, сообщает Zakon.kz.

В Астане к спасателям обратились жители одного из жилых комплексов. Они столкнулись с неожиданной и опасной находкой – змеей. Ролик опубликовала пресс-служба МЧС РК. На кадрах видно, что змея ползала на открытом пространстве. Далее на видео зафиксирован момент, как спасатели зажали ее голову с помощью специального приспособления.

Второй случай произошел уже в Енбекшинском районе города Шымкента. Как можно увидеть на размещенном в социальных сетях видео, змея спряталась под колесами автомобиля.

"Спасатели, оперативно прибыв на место, поместили змей в бутылки и отвезли в безопасное место, чтобы исключить угрозу для жителей. В обоих случаях пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе МЧС посоветовали гражданам при обнаружении змеи отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей.


Ранее, в мае, казахстанские спасатели сообщили об активизировавшихся змеях.

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