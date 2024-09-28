Наркотики почти на 40 млн тенге хранил житель Астаны дома и в подвале

Крупный канал оптовой поставки наркотиков ликвидировали полицейские в Акмолинской области. По подозрению в совершении ряда преступлений задержали 54-летнего жителя региона, сообщает Zakon.kz.

В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось пресечь деятельность крупного поставщика наркотических средств на территорию Акмолинской области.

"Во время задержания, проведенного акмолинскими оперативниками в Астане, из незаконного оборота изъято около 34 кг марихуаны – это эквивалентно почти 7 тысячам доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам стоимостью 5 млн тенге", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

54-летний мужчина хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки вещества.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

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