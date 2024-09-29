Несколько человек получили травмы во время кокпара в ЗКО

В Западно-Казахстанской области во время проведения кокпара лошади сбили турникеты, за которыми находились зрители, сообщает Zakon.kz.

По данным портала "Мой город", в результате инцидента, который случился 28 сентября 2024 года, несколько человек получили травмы.

В областном Департаменте полиции факт подтвердили, но заверили, что нарушений общественного порядка не было.

Отмечается, что турнир проходил в рамках 85-летия района Байтерек. В соревнованиях участвовали команды ЗКО, Актюбинской и Атырауской областей.

В марте 2024 года двух мужчин арестовали на пять суток за то, что они организовали кокпар прямо на трассе в Алматинской области.



