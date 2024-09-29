Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двухэтажный ресторан горел в Жамбылской области: 250 человек эвакуировали, четверо пострадали

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 01:06 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области спасатели МЧС 29 сентября ликвидировали пожар в двухэтажном ресторане, охвативший площадь 400 кв.м, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, пожар произошел в селе Б. Момышулы. Сначала загорелась крыша здания, потом огонь распространился на малый зал второго этажа.

В результате происшествия эвакуированы 250 человек. На месте был развернут штаб по тушению пожара, возглавляемый начальником ДЧС. В операции участвовали около 60 человек личного состава и 12 единиц техники.


Четыре человека обратились за медицинской помощью, один из них госпитализирован. Трое пострадавших с отравлением угарным газом находятся под наблюдением медиков. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас. 

Читайте также

Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы
Четверых рыбаков спасли после поломки лодки на Бухтарминском водохранилище
Диана Абдуллаева
МЧС РК Жамбылская область 2024 год Рестораны Пожары
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Иногда хочется рыдать: Прокурор по делу Бишимбаева рассказала о работе в органах
Иногда хочется рыдать: прокурор по делу Бишимбаева высказалась о работе женщины в органах
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
В Румынии признали новую породу кошек
В Румынии обнаружили новую породу кошек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: