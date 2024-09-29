Двухэтажный ресторан горел в Жамбылской области: 250 человек эвакуировали, четверо пострадали

В Жамбылской области спасатели МЧС 29 сентября ликвидировали пожар в двухэтажном ресторане, охвативший площадь 400 кв.м, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, пожар произошел в селе Б. Момышулы. Сначала загорелась крыша здания, потом огонь распространился на малый зал второго этажа.

В результате происшествия эвакуированы 250 человек. На месте был развернут штаб по тушению пожара, возглавляемый начальником ДЧС. В операции участвовали около 60 человек личного состава и 12 единиц техники.





Четыре человека обратились за медицинской помощью, один из них госпитализирован. Трое пострадавших с отравлением угарным газом находятся под наблюдением медиков. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас.