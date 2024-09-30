За сутки казахстанские пожарные спасли от огня четыре автомобиля
Фото: пресс-служба МЧС РК
За прошедшие сутки казахстанские огнеборцы справились с 4 пожарами, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, инциденты имели место в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и в Павлодарской областях.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники МЧС ликвидировали загорания 1 легкового и 3 грузового автомобиля. Пострадавших нет.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.
Ранее в Жамбылской области спасатели МЧС ликвидировали пожар в двухэтажном ресторане, охвативший площадь 400 кв.м.
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