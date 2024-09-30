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За сутки казахстанские пожарные спасли от огня четыре автомобиля

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 06:23 Фото: пресс-служба МЧС РК
За прошедшие сутки казахстанские огнеборцы справились с 4 пожарами, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инциденты имели место в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и в Павлодарской областях.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 06:23

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сотрудники МЧС ликвидировали загорания 1 легкового и 3 грузового автомобиля. Пострадавших нет.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

Ранее в Жамбылской области спасатели МЧС ликвидировали пожар в двухэтажном ресторане, охвативший площадь 400 кв.м.

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