Несколько грузовых и легковых автомобилей сгорели в Казахстане за сутки
Фото: пресс-служба МЧС РК
За прошедшие сутки огнеборцы Казахстана потушили семь пожаров на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.
Инциденты произошли в Алматинской, Туркестанской областях, а также в Астане, Таразе, Петропавловске и Актау.
"Силами МЧС ликвидированы загорания четырех легковых и трех грузовых автомобилей. Пострадавших нет. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул в Атырауской области.
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