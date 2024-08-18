Несколько грузовых и легковых автомобилей сгорели в Казахстане за сутки

Фото: пресс-служба МЧС РК

За прошедшие сутки огнеборцы Казахстана потушили семь пожаров на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.

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