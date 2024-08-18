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Законодательство РК

Несколько грузовых и легковых автомобилей сгорели в Казахстане за сутки

несколько автомобилей сгорели в Казахстане за сутки, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 01:55 Фото: пресс-служба МЧС РК
За прошедшие сутки огнеборцы Казахстана потушили семь пожаров на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.

Инциденты произошли в Алматинской, Туркестанской областях, а также в Астане, Таразе, Петропавловске и Актау.


"Силами МЧС ликвидированы загорания четырех легковых и трех грузовых автомобилей. Пострадавших нет. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул в Атырауской области.

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Астана МЧС РК Актау Алматинская область Петропавловск Тараз Туркестанская область Пожар 2024 год
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