Стрелять пришлось охраннику, чтобы разнять фанатов футбольных клубов в Караганде

29 сентября в Караганде состоялся матч по футболу между двумя столичными командами "Женис" и "Астана". Борьба завершилась вничью. И, вероятно, это не устроило болельщиков команд, которые решили выяснить кто сильнее за воротами поля, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с потасовкой между группами мужчин. В какой-то момент раздался выстрел. Это остановило дерущихся, но, похоже, ненадолго. Чем закончился этот инцидент, не показано. Между тем, в полиции Карагандинской области видео прокомментировали.

"После завершения футбольного матча, при посадке болельщиков двух команд в автобус, между ними возник конфликт. Для пресечения хулиганских действий сотрудник охранного агентства произвел предупредительный выстрел в воздух из охолощенного пистолета", – сказано в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.

"Ситуация была оперативно урегулирована, и дальнейших нарушений общественного порядка не допущена. Полиция призывает болельщиков соблюдать правила поведения и уважать друг друга, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", – обратились в ДП Карагандинской области.

21 сентября в Алматы произошел конфликт между малознакомыми мужчинами, который перерос в стрельбу.