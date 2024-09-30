Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стрелять пришлось охраннику, чтобы разнять фанатов футбольных клубов в Караганде

Драка фанатов футбольных клубов в Караганде, стрельба, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 10:30 Фото: рixabay
29 сентября в Караганде состоялся матч по футболу между двумя столичными командами "Женис" и "Астана". Борьба завершилась вничью. И, вероятно, это не устроило болельщиков команд, которые решили выяснить кто сильнее за воротами поля, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с потасовкой между группами мужчин. В какой-то момент раздался выстрел. Это остановило дерущихся, но, похоже, ненадолго. Чем закончился этот инцидент, не показано. Между тем, в полиции Карагандинской области видео прокомментировали.

"После завершения футбольного матча, при посадке болельщиков двух команд в автобус, между ними возник конфликт. Для пресечения хулиганских действий сотрудник охранного агентства произвел предупредительный выстрел в воздух из охолощенного пистолета", – сказано в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.

"Ситуация была оперативно урегулирована, и дальнейших нарушений общественного порядка не допущена. Полиция призывает болельщиков соблюдать правила поведения и уважать друг друга, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", – обратились в ДП Карагандинской области.

21 сентября в Алматы произошел конфликт между малознакомыми мужчинами, который перерос в стрельбу.

Читайте также

суицид военного в Актау
Еще один военнослужащий покончил с собой в Казахстане
Балкон дома обрушился в Астане
Балкон обрушился с пятого этажа многоэтажки в Астане
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
МВД: В трех регионах страны задержаны преступные группы вымогателей
Ирина Капитанова
Караганда 2024 год Драки Огнестрельное оружие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: