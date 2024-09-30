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Полицейского, регулировавшего движение, сбили в Атырау

полицейского сбили в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 20:47 Фото: Zakon.kz
В Атырау 30 сентября в 18:40 водитель автомобиля марки Toyota Corolla сбил патрульного полицейского, который выполнял свои служебные обязанности на пересечении улиц К. Сатпаева и Ерниязова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области, в результате инцидента полицейский получил различные травмы и был доставлен в областную больницу.

"В настоящее время ведется сбор соответствующих документов по делу о дорожно-транспортном происшествии. В соответствии с результатами экспертизы дело будет направлено в суд для принятия решения", – говорится в сообщении.

Водитель заявил, что он не заметил патрульного полицейского, регулирующего дорожное движение, из-за блика солнца, и выразил сожаление о произошедшем.


Ранее сообщалось, что скутер и пожарная машина столкнулись в Уральске.

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