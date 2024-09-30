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Законодательство РК

Двух взрослых и ребенка спасли огнеборцы в Караганде

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 19:23 Фото: пресс-служба МЧС РК
30 сентября в микрорайоне Мамраева Караганды в пятиэтажном доме загорелся провод в электрощитовой, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил всего 0,5 кв. м. Инцидент случился на первом этаже.

"Благодаря оперативным действиям пожарных с использованием спасательных колпаков, были спасены три человека, среди которых один ребенок. Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Как уточняется, никто не пострадал.

Жильцы дома поблагодарили пожарных за помощь.


Ранее сообщалось, что легковой автомобиль полыхнул открытым пламенем в Шымкенте.

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