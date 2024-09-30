Двух взрослых и ребенка спасли огнеборцы в Караганде

Фото: пресс-служба МЧС РК

30 сентября в микрорайоне Мамраева Караганды в пятиэтажном доме загорелся провод в электрощитовой, сообщает Zakon.kz.

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