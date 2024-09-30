Двух взрослых и ребенка спасли огнеборцы в Караганде
Фото: пресс-служба МЧС РК
30 сентября в микрорайоне Мамраева Караганды в пятиэтажном доме загорелся провод в электрощитовой, сообщает Zakon.kz.
Огонь охватил всего 0,5 кв. м. Инцидент случился на первом этаже.
"Благодаря оперативным действиям пожарных с использованием спасательных колпаков, были спасены три человека, среди которых один ребенок. Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Как уточняется, никто не пострадал.
Жильцы дома поблагодарили пожарных за помощь.
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