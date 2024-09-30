На теле не было живого места: мать подозревают в истязаниях четырехлетнего малыша в СКО

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала о том, что мать подозревают в истязаниях четырехлетнего ребенка в СКО, сообщает Zakon.kz.

По словам Закиевой, малыш поступил в больницу 23 сентября с диагнозом "закрытый перелом обеих костей правого предплечья со смещением костных отломков, ушиб грудной клетки, спины, бедра и коленных суставов, ушиб мошонки".

"По словам матери, ребенок упал с лестницы. Однако врачи заявили, что указанные травмы не могли возникнуть только в результате падения и могут являться следствием насилия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело", – сообщила Закиева в Instagram.

По ее словам, старшего сына женщины поместили в Центр поддержки детей, в то время как сама мать взяла с собой младшего сына и сбежала из больницы. Через несколько дней их нашли и ребенка снова поместили в больницу.

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Между тем мать записала видеообращение и опубликовала в соцсети. По ее словам, пока она лежала с младшим сыном в больнице, органы опеки похитили ее старшего. Якобы в стационар четырехлетний малыш попал после того, как ушибся и сломал руку, упав с лестницы. Но медики заподозрили, что мальчика избили. Поэтому у матери-одиночки и забрали старшего ребенка.

"Органы опеки забрали, похитили моего ребенка средь бела дня, когда он шел со школы, просто взяли и похитили. Ребенок кричал, плакал, сопротивлялся, не хотел с ними идти. Я лежала в больнице с младшим сыном, они просто взяли и похитили его. Увезли его в детский дом, в изолятор. С младшим сыном меня насильно держали в больнице. Убежала с ребенком, в чем была. Просто в чем была. В пижаме и в тапочках", – объясняет женщина.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП СКО.

"23 сентября поступило телефонное сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений города госпитализирован четырехлетний мальчик с телесными повреждениями. Начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" УК РК. Проводится расследование", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Северо-Казахстанской области родила ребенка в гараже, положила малыша в коробку и ушла.