Мать выбросила детей из окна в Таразе: появились новые данные

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева прокомментировала попытку убийства двух детей в Таразе, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, пострадавших детей доставили в Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу.

"Региональный уполномоченный посетил детей. Состояние мальчика удовлетворительное, у девочки состояние более тяжелое, переломы. У мамы ранее было выявлено тяжелое депрессивное состояние, но лечение до конца пройдено не было", – сообщила Закиева.

Она отметила, что одной из сложных проблем, которая препятствует защите детей, является медицинская тайна.

"Органы здравоохранения не извещают органы по защите прав детей о проживании детей с родителями, у которых выявлены тяжелые депрессивные состояния или есть родители, состоящие на учете по диагнозам, связанным с психическим здоровьем, в связи с медицинской тайной. Десятки случаев жестокого обращения, убийств зачастую связаны с таким положением. Органы, осуществляющие функции по защите детей, должны иметь информацию для посещения и принятия соответствующих мер в случае необходимости! Считаю необходимым разрешить данный вопрос на законодательном уровне", – указала омбудсмен.

Ежедневно, по ее словам, регистрируется пять преступлений, связанных с насилием в отношении детей. 60-70% таких преступлений совершается родными: мамами, отцами либо кем-то близким.

Ранее стало известно, что женщина выбросила двух детей из окна пятого этажа. 2-летний мальчик и 4-летняя девочка выжили.